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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 28
يونس
28
10:28
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاوكم فزيلنا بينهم وقال شركاوهم ما كنتم ايانا تعبدون ٢٨
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًۭا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٢٨
وَیَوْمَ
نَحْشُرُهُمْ
جَمِیْعًا
ثُمَّ
نَقُوْلُ
لِلَّذِیْنَ
اَشْرَكُوْا
مَكَانَكُمْ
اَنْتُمْ
وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ
فَزَیَّلْنَا
بَیْنَهُمْ
وَقَالَ
شُرَكَآؤُهُمْ
مَّا
كُنْتُمْ
اِیَّانَا
تَعْبُدُوْنَ
۟
جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ (اپنی عدالت میں) اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاوٴ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی ، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے
1
اور ان کے شریک کہیں گے کہ ”تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے
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Tafsir Fathul Majid
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