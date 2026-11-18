[ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ] له ڕۆژی قیامهت ههموویان پێكهوه كۆ ئهكهینهوه ئهوانهی كه پهرستراو بوونهو ئهوانهی كه پهرستوویانن [ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ] پاشان بهوانه ئهڵێین كه خهڵكیان كردووه به شهریك بۆ خوای گهوره له جێی خۆتان ڕاوهستن خۆتان و ئهوانهش كه ئێوه كردووتانن به خواو به شهریك بۆ خوای گهوره [ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ] وه ئهو كاته لێكیان جیا ئهكهینهوه [ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (٢٨) ] ئهوانهی كه كرابوون به شهریك بۆ خوای گهوره پێیان ئهڵێن ئێمه فهرمانمان به ئێوه نهكرد كه ئێمه بكهن به شهریكی خوای گهوره بهڵكو شهیتان بوو كه ئێوهی گومڕا كرد.