[ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ ] وه ئهو كهسانهی كه خراپهیان كردووه [ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ] له سزای ههر خراپهیهك خوای گهوره یهك خراپهیان بۆ ئهنووسێ یهك به یهكهو بۆیان زیاد ناكرێ [ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ] وه زهلیلی و ڕیسوایی دایانئهپۆشێ [ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ] هیچ كهسێك نیه له سزای خوای گهوره پهنایان بدات و بیانپارێزێ [ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ] روویان ڕهشه وهك ئهوه وایه كه پارچهیهك له شهوی تاریك دایپۆشی بێت، لهبهر ئهوهی دووكهڵ و ڕهشایی ئاگری دۆزهخ دایپۆشیوه ڕوویان ڕهش ئهبێ [ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧) ] ئهمانه هاوهڵی ئاگری دۆزهخن به نهمری و بهههمیشهیی تیایدا ئهمێننهوهو لێی جیا نابنهوه.