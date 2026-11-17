Когда Аллах одаряет людей исцелением после болезни, или богатством после бедности, или безопасностью после страха, они забывают о несчастье, которое совсем недавно постигло их и перестают благодарить Его за благополучие и милость. Более того, они начинают творить беззаконие и строить коварные планы для того, чтобы опровергнуть Божьи знамения и оболгать истину. Однако Всевышний Аллах быстрее в ухищрениях, и поэтому злые происки неверующих всегда оборачиваются против них самих. Они попадают в собственную западню и уже не могут избавиться от суровых последствий этого, потому что ангелы записывают их деяния, а Всевышний Аллах подсчитывает их, чтобы они сполна получили заслуженное возмездие. После упоминания о том, как ведут себя люди, когда Аллах одаряет их милостью и избавляет от несчастий, Он упомянул о частном случае, подтверждающем это правило. Таким частным случаем является поведение людей на море во время шторма, когда они опасаются его самых ужасных последствий. Всевышний сказал: