{كافران لە تەنگانەو ناخۆشیدا تەنها داوای فریاكەوتن لە خوا دەكەن} [ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ] خوای گهوره ئهو خوایهیه كه ئێوه بهڕێ دهكات و دهتانپارێزێت له وشكانی و دهریادا، له وشكانی لهسهر پێی خۆتان له دهریاش هیدایهتی داون كه كهشتی دروست بكهن و بچنه ناوی [ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ] تا كاتێ ئێوه لهناو كهشتیهكاندا ئهبن [ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا ] وه بایهكی فێنك و خۆشتان بۆ دێت كه كهشتیهكانتان بهڕێوهدهبات دڵخۆش دهبن [ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ] وه لهناكاودا گهردهلوولێكی بههێزیش دێت [ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ] وه له ههموو لایهكهوه شهپۆلی دهریاكهتان بۆ دێت [ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ] وه وا گومان ئهبهن كه دهوریان دراوهو تیا چوونه [ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ] ئا لهو كاتهدا بهوپهڕی ئیخلاص و دڵسۆزیهوه له خوای گهوره دهپاڕێنهوهو داواى فریاكهوتنى لێ دهكهن، وه ههموو ئهوانهی تر لهبیر ئهكهن كه كردبوویانن به شهریك بۆ خوا چونكه ئهزانن فریایان ناكهون [ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٢) ] ئهڵێن: ئهی پهروهردگار ئهگهر ئهمجاره ڕزگارمان بكهی لهم ناخۆشیه ئێمه له شوكرانهبژێران دهبین و به تاك و تهنها تۆ دهپهرستین و شهریكت بۆ دانانێین.