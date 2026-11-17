[ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ] كاتێك كه خواى گهوره محمدى - صلی الله علیه وسلم - كرد به پێغهمبهر عهرهب ئینكاریان كرد و وتیان خواى گهوره لهوه گهورهتره كه مرۆڤـێكى وهكو محمد بكات به پێغهمبهر خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند، ئایا خهڵكی بهلایانهوه سهیر بوو كه لهناو خۆیاندا ئێمه وهحی بۆ پیاوێك بنێرین له خۆیان كه پێغهمبهری خوایه - صلی الله علیه وسلم - واته: ئهم شتهیان بۆ پێ سهیره [ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ ] كه تۆ ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - خهڵكی ئاگادار بكهوه [ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ] وه موژده بده به باوهڕداران كه پلهو پایهی بهرزو پاداشتى چاكیان بۆ ههیهو بهختهوهرن، یاخود كه كردهوهی چاكیان له پێش خۆیانهوه ناردووه خوای گهروه لێیان وهرئهگرێ [ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ (٢) ] بهڵام كافران وتیان: بهڕاستی ئهم پیاوه كه محمده - صلی الله علیه وسلم - جادووگهرێكی ئاشكرایه.