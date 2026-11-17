О Мухаммад! Скажи: «Если бы Аллах захотел, то я не стал бы читать вам коранические аяты, а Он не стал бы обучать вас истине. До того, как я начал пророчествовать, а вы услышали коранические аяты, я прожил рядом с вами долгую жизнь. Тогда мне и в голову не приходило сочинять откровения. Неужели вы не понимаете, что если я не поступал так в течение многих лет, то я и сейчас не стану измышлять ложь? Я прожил среди вас долгую жизнь, и вы прекрасно осведомлены о моей судьбе. Вы знаете, что я не получил образования. Я не умею ни читать, ни писать. Я даже никогда не обучался наукам. Неужели я могу сочинить Великое Писание, перед которым окажутся бессильными даже знатоки арабского языка и прославленные ученые? Может ли такое Писание быть плодом моих творческих фантазий? Или же оно убедительно свидетельствует о том, что его ниспослал Мудрый и Достохвальный Создатель? Если вы пошевелите мозгами и задумаетесь над моими качествами и особенностями этого Писания, то у вас не останется никаких сомнений в его правдивости. Вы убедитесь в том, что оно является истиной, за которой нет ничего, кроме заблуждения. Но если вы желаете упорствовать и отвергать истину, то вы - беззаконники, и в этом нет ни малейшего сомнения. Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или отверг его знамения?!! Если бы я наговаривал на Него, то был бы самым несправедливым человеком на свете и никогда не добился бы успеха. И тогда мне не удалось бы скрыть от вас свою ложь. Однако я пришел к вам со знамениями Аллаха, которые вы отвергаете. А это значит, что несправедливыми беззаконниками являетесь вы. Ваши порочные начинания непременно исчезнут, и вы никогда не обретете успеха, пока будете исповедовать подобные воззрения». Всевышний повелел Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, обратиться с такими словами к нечестивцам, которые не надеются на встречу с Ним. Это означает, что причиной их упрямства и злодеяний является неверие во встречу с Аллахом и отсутствие надежды. Это также означает, что всякий, кто уверовал во встречу с Аллахом, непременно подчинится Священному Корану и уверует в него, потому что имеет самые добрые намерения.