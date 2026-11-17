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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 16
يونس
16
10:16
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون ١٦
قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًۭا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦
قُلْ
لَّوْ
شَآءَ
اللّٰهُ
مَا
تَلَوْتُهٗ
عَلَیْكُمْ
وَلَاۤ
اَدْرٰىكُمْ
بِهٖ ۖؗ
فَقَدْ
لَبِثْتُ
فِیْكُمْ
عُمُرًا
مِّنْ
قَبْلِهٖ ؕ
اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ
۟
اور کہو”اگر اللہ کی مشیّت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سُناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گُزار چُکا ہوں ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے
1
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