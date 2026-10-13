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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 109
يونس
109
10:109
واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ١٠٩
وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ١٠٩
وَاتَّبِعْ
مَا
یُوْحٰۤی
اِلَیْكَ
وَاصْبِرْ
حَتّٰی
یَحْكُمَ
اللّٰهُ ۖۚ
وَهُوَ
خَیْرُ
الْحٰكِمِیْنَ
۟۠
اور اے نبیؐ، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے
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