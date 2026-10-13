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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 105
يونس
105
10:105
وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ١٠٥
وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًۭا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٥
وَاَنْ
اَقِمْ
وَجْهَكَ
لِلدِّیْنِ
حَنِیْفًا ۚ
وَلَا
تَكُوْنَنَّ
مِنَ
الْمُشْرِكِیْنَ
۟
اور مجھ سے فرمایا گیا ہےکہ تُویکسُو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے
1
، اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔
2
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