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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 103
يونس
103
10:103
ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذالك حقا علينا ننج المومنين ١٠٣
ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣
ثُمَّ
نُنَجِّیْ
رُسُلَنَا
وَالَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
كَذٰلِكَ ۚ
حَقًّا
عَلَیْنَا
نُنْجِ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟۠
پھر (جب ایسا وقت آتا ہے تو) ہم اپنے رسولوں کو اور اُن لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں ہمارا یہی طریقہ ہے ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں
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Tafsir Fathul Majid
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