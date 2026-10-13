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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 101
يونس
101
10:101
قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يومنون ١٠١
قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْـَٔايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍۢ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠١
قُلِ
انْظُرُوْا
مَاذَا
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ
وَمَا
تُغْنِی
الْاٰیٰتُ
وَالنُّذُرُ
عَنْ
قَوْمٍ
لَّا
یُؤْمِنُوْنَ
۟
اِن سے کہو”زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اُسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔“ اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے اُن کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مُفید ہو سکتی ہیں۔
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