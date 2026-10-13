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Tafsir Fathul Majid يونس کی تفسیر، آیت 100
يونس
100
10:100
وما كان لنفس ان تومن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ١٠٠
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠
وَمَا
كَانَ
لِنَفْسٍ
اَنْ
تُؤْمِنَ
اِلَّا
بِاِذْنِ
اللّٰهِ ؕ
وَیَجْعَلُ
الرِّجْسَ
عَلَی
الَّذِیْنَ
لَا
یَعْقِلُوْنَ
۟
کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لاسکتا،
1
اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔
2
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