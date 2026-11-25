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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 80
يس
80
36:80
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ٨٠
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠
لَّذِیْ
جَعَلَ
لَكُمْ
مِّنَ
الشَّجَرِ
الْاَخْضَرِ
نَارًا
فَاِذَاۤ
اَنْتُمْ
مِّنْهُ
تُوْقِدُوْنَ
۟
وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چُولہے روشن کرتے ہو۔
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