Ответ Всевышнего Аллаха был убедительным и неопровержимым. Достаточно призадуматься над происходящими во Вселенной явлениями, чтобы обрести твердую уверенность в том, что сотворивший нечто один раз без труда может сотворить это еще раз. Более того, воссоздать творение намного легче, чем сотворить его впервые. Однако есть еще одно доказательство в пользу правдивости воскрешения. Оно становится ясно каждому человеку, когда он осознает, что Аллах знает о всяком творении. Совершенное знание - одно из прекрасных качеств Всевышнего Господа. Он знает обо всем, что происходит с Его творениями, и знает о том, как земля пожирает тела усопших. Он ведает о том, какая часть человеческого тела осталась нетронутой. А какая ее часть превратилась в прах. Он ведает о явном и сокровенном, и каждый человек, который твердо верует в совершенное знание Всевышнего Господа, понимает, что следить за всем, что происходит во Вселенной, гораздо сложнее, чем воскрешать мертвых.