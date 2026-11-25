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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 78
يس
78
36:78
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ٧٨
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًۭا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌۭ ٧٨
وَضَرَبَ
لَنَا
مَثَلًا
وَّنَسِیَ
خَلْقَهٗ ؕ
قَالَ
مَنْ
یُّحْیِ
الْعِظَامَ
وَهِیَ
رَمِیْمٌ
۟
اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے
1
اور اپنی پیدائش کو بھُول جاتا ہے۔
2
کہتا ہے ”کون اِن ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟“
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Tafsir Fathul Majid
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