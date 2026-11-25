Неверующие осмеливаются сравнивать жалкие возможности творений с божественными возможностями Творца. Они предполагают, что Всемогущий Аллах не в состоянии совершить то, чего не могут сделать люди. Поэтому они говорят: «Разве есть на свете человек, который сможет воскресить кости после того, как они истлели и превратились в прах?» Неверующие, которые приводят подобные притчи, сомневаются в истинности воскрешения, потому что прекрасно знают, что ни один человек не в силах воскресить умершего. Однако они забывают о том, как они появились на свет. Если бы они размышляли над тем, как Божьи творения появляются на свет из небытия, то не стали бы приводить такие притчи.