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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 77
يس
77
36:77
اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ٧٧
أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍۢ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌۭ مُّبِينٌۭ ٧٧
اَوَلَمْ
یَرَ
الْاِنْسَانُ
اَنَّا
خَلَقْنٰهُ
مِنْ
نُّطْفَةٍ
فَاِذَا
هُوَ
خَصِیْمٌ
مُّبِیْنٌ
۟
1
کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالُو بن کر کھڑا ہو گیا؟
2
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Tafsir Fathul Majid
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