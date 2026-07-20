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يس
76
36:76
فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٦
فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٦
فَلَا
یَحْزُنْكَ
قَوْلُهُمْ ۘ
اِنَّا
نَعْلَمُ
مَا
یُسِرُّوْنَ
وَمَا
یُعْلِنُوْنَ
۟
تو (اے نبی ﷺ !) ان کی بات آپ کو رنجیدہ نہ کرے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Aanay Ramliya
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 76:36
کبھی کبھار ہم صفائ نہیں دے سکتے۔ ہم ہر لمحہ اندر گویا سسک رہے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں بتا پاتے کہ ہم ٹھیک ہیں حالنکہ ہم غلط بھی نہیں ہوتے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ہم رو بھی نہیں پاتے کہ ہر آنسو پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ ہمارے بہت قریبی لوگ ہم سے بد ظن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب جب یہ سب یاد آتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔ بے بسی ہوتی ہے۔ اذیت ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہ...
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7
6
sharifa alamri
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 76:36
Don’t worry about people intentions towards you. You do you , remember Allah is always with you Seeing, Hearing.
And He knows what people say out loud or keep within themselves.
A lesson in Tawakul توكل
7
0
Hammad Fahim
فالو
30 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 50:36-83
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats at 2:30pm (GMT)/ 20th December 2025. These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah.
The sessions touch on;
1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranreflect....
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12
3
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