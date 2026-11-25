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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 75
يس
75
36:75
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ٧٥
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌۭ مُّحْضَرُونَ ٧٥
لَا
یَسْتَطِیْعُوْنَ
نَصْرَهُمْ ۙ
وَهُمْ
لَهُمْ
جُنْدٌ
مُّحْضَرُوْنَ
۟
وہ اِن کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ اُلٹے اُن کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔
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Tafsir Fathul Majid
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