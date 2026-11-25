Всевышний повелел Своим рабам взглянуть на скот, который Господь сотворил и подчинил людям. Люди владеют скотом, и животные безропотно выполняют их любые приказания. Они используют их как средства передвижения, перевозят на них поклажу и тяжелые вьюки, употребляют в пищу их мясо, пьют их молоко, согреваются благодаря их шерсти, а также используют их шкуры и меха в качестве домашней утвари и обстановки. Животные являются украшением своих хозяев и приносят им много другой пользы. Неужели среди людей все еще есть такие, которые отказываются возблагодарить Всевышнего Аллаха за Его многочисленные милости? Неужели среди них все еще есть такие, которые не желают искренне служить своему Господу и хотят наслаждаться Его благами, не задумываясь над ними и не извлекая из них для себя полезных уроков?