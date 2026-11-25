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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 73
يس
73
36:73
ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون ٧٣
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٧٣
وَلَهُمْ
فِیْهَا
مَنَافِعُ
وَمَشَارِبُ ؕ
اَفَلَا
یَشْكُرُوْنَ
۟
اور اُن کے اندر اِن کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟
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Tafsir Fathul Majid
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