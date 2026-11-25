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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 71
يس
71
36:71
اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون ٧١
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًۭا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ ٧١
اَوَلَمْ
یَرَوْا
اَنَّا
خَلَقْنَا
لَهُمْ
مِّمَّا
عَمِلَتْ
اَیْدِیْنَاۤ
اَنْعَامًا
فَهُمْ
لَهَا
مٰلِكُوْنَ
۟
کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں
1
میں سے اِن کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کےمالک ہیں
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Tafsir Fathul Majid
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