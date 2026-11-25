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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 70
يس
70
36:70
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ٧٠
لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّۭا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٠
لِّیُنْذِرَ
مَنْ
كَانَ
حَیًّا
وَّیَحِقَّ
الْقَوْلُ
عَلَی
الْكٰفِرِیْنَ
۟
تاکہ وہ ہر اُس شخص کو خبردارکر دے جو زندہ ہو
1
اور انکار کرنے والوں پر حجّت قائم ہو جائے
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Tafsir Fathul Majid
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