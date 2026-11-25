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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 69
يس
69
36:69
وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين ٦٩
وَمَا عَلَّمْنَـٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ وَقُرْءَانٌۭ مُّبِينٌۭ ٦٩
وَمَا
عَلَّمْنٰهُ
الشِّعْرَ
وَمَا
یَنْۢبَغِیْ
لَهٗ ؕ
اِنْ
هُوَ
اِلَّا
ذِكْرٌ
وَّقُرْاٰنٌ
مُّبِیْنٌ
۟ۙ
ہم نے اِس (نبیؐ)کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے۔
1
یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب
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