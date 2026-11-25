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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 66
يس
66
36:66
ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ٦٦
وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُوا۟ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ٦٦
وَلَوْ
نَشَآءُ
لَطَمَسْنَا
عَلٰۤی
اَعْیُنِهِمْ
فَاسْتَبَقُوا
الصِّرَاطَ
فَاَنّٰی
یُبْصِرُوْنَ
۟
ہم چاہیں تو اِن کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے اِنہیں راستہ سجھائی دے گا؟
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