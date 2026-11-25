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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 65
يس
65
36:65
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ٦٥
ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٦٥
اَلْیَوْمَ
نَخْتِمُ
عَلٰۤی
اَفْوَاهِهِمْ
وَتُكَلِّمُنَاۤ
اَیْدِیْهِمْ
وَتَشْهَدُ
اَرْجُلُهُمْ
بِمَا
كَانُوْا
یَكْسِبُوْنَ
۟
آج ہم اِن کے منہ بند کیے دیتے ہیں ، اِن کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاوٴں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔
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