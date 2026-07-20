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يس
59
36:59
وامتازوا اليوم ايها المجرمون ٥٩
وَٱمْتَـٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٩
وَامْتَازُوا
الْیَوْمَ
اَیُّهَا
الْمُجْرِمُوْنَ
۟
ور (اعلان کیا جائے گا :) اے مجرمو ! آج تم الگ ہو جائو۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Nayab Tufail
فالو
21 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 59:36
دنیا کس قدر رنگین ہے اور اس کا ہر رنگ بے حد دلفریب ۔ ۔ دل کو چھو جانے والا اور آنکھوں میں سما جانے والا ۔ اور انسان ۔ ۔ وہ تو اس بات سے کبھی ناآشنا نہیں رہا کہ ایک دن یہ چمکتی دمکتی مگر فانی دنیا نے خاک بن کر ہوا میں تحلیل ہونا ہے اور خود اس نے بھی فنا ہو جانا ہے ۔ ۔
پھر بھی وہ بھول بیٹھا ہے اس دن کو جب اسے پھر سے زندہ کر کے ربِّ ذوالجلال کے سامنے پیش کیا جائے گا ۔ ۔ اسے یہ یاد ہی نہیں کہ اگر آج گناہوں میں لپٹے وجود کو توبہ کے آنسوؤں سے وضو دلا...
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0
Nayab Tufail
فالو
35 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 59:36
وَامۡتَازُوا الۡيَوۡمَ اَيُّهَا الۡمُجۡرِمُوۡنَ دنیا کس قدر رنگین ہے اور ہر رنگ بے حد دلفریب ۔ ۔ دل کو چھو جانے والا اور آنکھوں میں سما جانے والا ۔ اور انسان ۔ ۔ وہ تو اس بات سے کبھی ناآشنا نہیں رہا کہ ایک دن یہ چمکتی دمکتی مگر فانی دنیا نے خاک بن کر ہوا میں تحلیل ہونا ہے اور خود اس نے بھی فنا ہو جانا ہے ۔ ۔ پھر بھی وہ بھول بیٹھا ہے اس دن کو جب اسے پھر سے زندہ کر کے ربِّ ذوالجلال کے سامنے پیش کیا جائے گا ۔ ۔ اسے یہ یاد ہی نہیں کہ اگر آج گناہوں م...
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2
Hammad Fahim
فالو
30 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 50:36-83
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats at 2:30pm (GMT)/ 20th December 2025. These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah.
The sessions touch on;
1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranreflect....
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