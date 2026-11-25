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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 57
يس
57
36:57
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ٥٧
لَهُمْ فِيهَا فَـٰكِهَةٌۭ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ٥٧
لَهُمْ
فِیْهَا
فَاكِهَةٌ
وَّلَهُمْ
مَّا
یَدَّعُوْنَ
۟ۚۖ
ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں اُن کے لیے حاضر ہے
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Tafsir Fathul Majid
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