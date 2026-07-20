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يس
56
36:56
هم وازواجهم في ظلال على الارايك متكيون ٥٦
هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَـٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ٥٦
هُمْ
وَاَزْوَاجُهُمْ
فِیْ
ظِلٰلٍ
عَلَی
الْاَرَآىِٕكِ
مُتَّكِـُٔوْنَ
۟
وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Tahira Fatima
فالو
37 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 55:36-57
یہ آیات ہر بار دل کے کسی نئے زاویے کو چھو جاتی ہیں۔
بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب دل خود دنیا کی عارضی چمک اور جنت کی ابدی روشنی کا موازنہ کرنے لگتا ہے۔
ایسا ہی ایک لمحہ مجھے یاد ہے۔ میں اپنی ایک بہت پیاری دوست کے گھر گئی۔ انتہائی خوبصورت آرائش۔۔۔ جیسے کسی محل میں داخل ہو گئے ہوں۔ مہمان خانے میں جہاں بیٹھی، وہاں سائیڈ ٹیبل پر ایک چمکتا ہوا کرسٹل کا گلدان رکھا تھا۔ ایسا نازک کہ روشنی اس میں سے گزر کر کمرے میں کہکشاں سی بکھیر رہی تھی۔ مجھے یوں بیٹھنا پ...
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Hammad Fahim
فالو
30 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 50:36-83
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats at 2:30pm (GMT)/ 20th December 2025. These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah.
The sessions touch on;
1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranreflect....
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