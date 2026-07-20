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يس
54
36:54
فاليوم لا تظلم نفس شييا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ٥٤
فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌۭ شَيْـًۭٔا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٤
فَالْیَوْمَ
لَا
تُظْلَمُ
نَفْسٌ
شَیْـًٔا
وَّلَا
تُجْزَوْنَ
اِلَّا
مَا
كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ
۟
پس آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بدلے میں نہیں دیا جائے گا مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے رہے تھے
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Omodara Jellilah Adediran
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 54:36
Isn't it amazing how you can read one Surah so many times and keep stumbling on the best gems every single time? The Quran really is a miracle. Was reading this Surah not long ago and this verse just stuck with me. Reflecting on my life and thinking of all the times I've been in a situation I found to be unfair. Thinking of all the times as a kid,teenager,student and worker i must have thought or even said out loud 'It is not fair'! I think of ...
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19
5
Hammad Fahim
فالو
30 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 50:36-83
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats at 2:30pm (GMT)/ 20th December 2025. These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah.
The sessions touch on;
1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranreflect....
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3
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