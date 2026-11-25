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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 51
يس
51
36:51
ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ٥١
وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ٥١
وَنُفِخَ
فِی
الصُّوْرِ
فَاِذَا
هُمْ
مِّنَ
الْاَجْدَاثِ
اِلٰی
رَبِّهِمْ
یَنْسِلُوْنَ
۟
پھر ایک صُور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے ربّ کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔
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Tafsir Fathul Majid
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