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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 50
يس
50
36:50
فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ٥٠
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةًۭ وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥٠
فَلَا
یَسْتَطِیْعُوْنَ
تَوْصِیَةً
وَّلَاۤ
اِلٰۤی
اَهْلِهِمْ
یَرْجِعُوْنَ
۟۠
اور اُس وقت یہ وصیّت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔
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Tafsir Fathul Majid
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