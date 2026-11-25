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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 49
يس
49
36:49
ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون ٤٩
مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ٤٩
مَا
یَنْظُرُوْنَ
اِلَّا
صَیْحَةً
وَّاحِدَةً
تَاْخُذُهُمْ
وَهُمْ
یَخِصِّمُوْنَ
۟
دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکا ہے جو یکایک اِنہیں عین اُس حالت میں دھر لے گا جب یہ (اپنے دنیوی معاملات میں) جھگڑ رہے ہوں گے
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Tafsir Fathul Majid
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