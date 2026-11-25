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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 44
يس
44
36:44
الا رحمة منا ومتاعا الى حين ٤٤
إِلَّا رَحْمَةًۭ مِّنَّا وَمَتَـٰعًا إِلَىٰ حِينٍۢ ٤٤
اِلَّا
رَحْمَةً
مِّنَّا
وَمَتَاعًا
اِلٰی
حِیْنٍ
۟
بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت ِ خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔
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Tafsir Fathul Majid
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