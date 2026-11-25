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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 40
يس
40
36:40
لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ٤٠
لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ ٤٠
لَا
الشَّمْسُ
یَنْۢبَغِیْ
لَهَاۤ
اَنْ
تُدْرِكَ
الْقَمَرَ
وَلَا
الَّیْلُ
سَابِقُ
النَّهَارِ ؕ
وَكُلٌّ
فِیْ
فَلَكٍ
یَّسْبَحُوْنَ
۟
نہ سُورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے
1
اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔
2
سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔
3
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