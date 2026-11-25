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Tafsir Fathul Majid يس کی تفسیر، آیت 39
يس
39
36:39
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٣٩
وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ٣٩
وَالْقَمَرَ
قَدَّرْنٰهُ
مَنَازِلَ
حَتّٰی
عَادَ
كَالْعُرْجُوْنِ
الْقَدِیْمِ
۟
اور چاند، اُس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سُوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔
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Tafsir Fathul Majid
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