Tarteel.ai

Tarteel, okuduğunuzla etkileşim kurmak ve hataları vurgulamak için AI araçlarını kullanan ilk Kuran uygulamasıdır. Avucunuzun içinde sesli bir Kuran arkadaşı olan Tarteel, Kuran'ı güvenle okumanıza, okumanıza, ezberlemenize ve anlamanıza yardımcı olmak için sezgisel olarak çalışır!



Tarteel, Kuran.com'un çekirdek geliştiricisi ve aynı zamanda yönetim kurullarının bir üyesi olmaktan gurur duyar.