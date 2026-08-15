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تفسیر: طه 20:95
طه
95
20:95
قال فما خطبك يا سامري ٩٥
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ ٩٥
قَالَ
فَمَا
خَطْبُكَ
یٰسَامِرِیُّ
۟
موسیٰ ؑ ٰ نے کہا : اے سامری ! تمہارا کیا معاملہ ہے
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (٩٥)
] پاشان موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ڕووی كرده (سامیری) و پێى وت: ئهی (سامیری) چی وای لێكردیت كه ئهم ئیشه بكهی گوێلكێك دروست بكهی له ئاڵتوون و بانگی خهڵكی بكهی بۆ پهرستنی (سامرى له قهومێكى مانگاپهرست بوو، وه خۆشهویستى مانگاپهرستى له دڵیدا جێگیرو چهسپاو بوو،وه لهگهڵ بهنى ئیسرائیل موسڵمان بوونى خۆى ئاشكرا كرد بوو).