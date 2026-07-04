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طه
81
20:81
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ٨١
كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ ٨١
كُلُوْا
مِنْ
طَیِّبٰتِ
مَا
رَزَقْنٰكُمْ
وَلَا
تَطْغَوْا
فِیْهِ
فَیَحِلَّ
عَلَیْكُمْ
غَضَبِیْ ۚ
وَمَنْ
یَّحْلِلْ
عَلَیْهِ
غَضَبِیْ
فَقَدْ
هَوٰی
۟
کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اس میں زیادتی نہ کرنا تو (ایسی صورت میں) تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا غضب نازل ہوجائے تو وہ (گویا) پٹخ دیا گیا
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ
] بخۆن لهو خواردنه بهتام و چێژو حهڵاڵانهی كه پێمان بهخشیون بهڵام سنوور مهبهزێنن، یاخود كوفرانهبژێری نیعمهتی خوای گهوره نهكهن [
فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي
] لهبهر ئهوهی سزای من دائهبهزێته سهرتان [
وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (٨١)
] وه ههر كهسێكیش تووڕهبوون و سزای منی بۆ جێبهجێ بێ ئهوه بههیلاك ئهچێت و فڕێ ئهدرێته شوێنی نزم كه قوڵایی دۆزهخه.