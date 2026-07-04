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طه
78
20:78
فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ٧٨
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ٧٨
فَاَتْبَعَهُمْ
فِرْعَوْنُ
بِجُنُوْدِهٖ
فَغَشِیَهُمْ
مِّنَ
الْیَمِّ
مَا
غَشِیَهُمْ
۟ؕ
تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں کے ساتھ تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں سے جس چیزنے بھی ڈھانپ لیا
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَأَتۡبَعَهُمۡ فِرۡعَوۡنُ بِجُنُودِهِۦ﴾ وَهُوَ مَعَهُمْ ﴿فَغَشِیَهُم مِّنَ ٱلۡیَمِّ﴾ أي البحر ﴿مَا غَشِیَهُمۡ ٧٨﴾ أغرقهم