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طه
76
20:76
جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء من تزكى ٧٦
جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ٧٦
جَنّٰتُ
عَدْنٍ
تَجْرِیْ
مِنْ
تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِیْنَ
فِیْهَا ؕ
وَذٰلِكَ
جَزٰٓؤُا
مَنْ
تَزَكّٰی
۟۠
رہنے کے ایسے باغات جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا
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A Siddiqui
فالو
6 سال پہلے
·
حوالہ
سورہ 108 اور آیت 85:5، 75:20-76، 9:10، 15:47
Next time you go for a hike near a river or stream, take a few minutes (if it's safe!) to close your eyes, and imagine that you are hearing the rivers that flow in Jennah.
Imagine, for a moment, that all of the pain, fatigue, and heatbreak of this dunya has been removed from you and you can finally rest in a state of tranquility and bliss. Ask Allah to admit you into His paradise.
Then open your eyes and resume back on the path, knowing that yo...
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