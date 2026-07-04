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طه
74
20:74
انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ٧٤
إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًۭا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٧٤
اِنَّهٗ
مَنْ
یَّاْتِ
رَبَّهٗ
مُجْرِمًا
فَاِنَّ
لَهٗ
جَهَنَّمَ ؕ
لَا
یَمُوْتُ
فِیْهَا
وَلَا
یَحْیٰی
۟
یقینا جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے تو اس کے لیے جہنم ہی ہے نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی جیے گا
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : إنه من يأت ربه مجرما قيل : هو من قول السحرة لما آمنوا . وقيل ابتداء كلام من الله - عز وجل - . والكناية في إنه ترجع إلى الأمر والشأن . ويجوز إن من يأت ، ومنه قول الشاعر [ الأخطل ] :إن من يدخل الكنيسة يوما يلق فيها جآذرا وظباءأراد إنه من يدخل ؛ أي إن الأمر هذا ؛ أن المجرم يدخل النار ، والمؤمن يدخل الجنة . والمجرم : الكافر . وقيل : الذي يقترف المعاصي ويكتسبها . ومعنى من يأت ربه مجرما من يأت موعد ربه . فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وهذه صفة الكافر المكذب الجاحد - على ما تقدم بيانه في سورة ( النساء ) وغيرها - فلا ينتفع بحياته ولا يستريح بموته . قال الشاعر :ألا من لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعموقيل : نفس الكافر معلقة في حنجرته كما أخبر الله تعالى عنه فلا يموت بفراقها ، ولا يحيا باستقرارها .