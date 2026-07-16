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63
20:63
قالوا ان هاذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ٦٣
قَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَٰنِ لَسَـٰحِرَٰنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ٦٣
قَالُوْۤا
اِنْ
هٰذٰىنِ
لَسٰحِرٰنِ
یُرِیْدٰنِ
اَنْ
یُّخْرِجٰكُمْ
مِّنْ
اَرْضِكُمْ
بِسِحْرِهِمَا
وَیَذْهَبَا
بِطَرِیْقَتِكُمُ
الْمُثْلٰی
۟
انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادو گر ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اپنے جادو (کے زور) سے اور تمہاری مثالی تہذیب کو برباد کردیں
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[
قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا
] ویستیان خهڵكیان لێ هان بدهن و وتیان: ئهم دووانه (موسى و هارون) دوو ساحیرن بههۆی ئهم سیحرهی كه ئهیكهن ئهیانهوێ له زهوی خۆتان دهرتان بكهن [
وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (٦٣)
] وه ئهم ماڵ و سهروهت و سامانهی كه ئێمه به سیحر كۆمان كردۆتهوه ئهمان بۆ خۆیان بیبهن و لێمان بسهنن و بهسهرماندا زاڵ بن.