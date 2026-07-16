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طه
62
20:62
فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى ٦٢
فَتَنَـٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ ٦٢
فَتَنَازَعُوْۤا
اَمْرَهُمْ
بَیْنَهُمْ
وَاَسَرُّوا
النَّجْوٰی
۟
تو وہ باہم جھگڑ پڑے اپنے اس معاملے میں اور پھر لگے چپکے چپکے مشورہ کرنے
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَتَنَـٰزَعُوۤا۟ أَمۡرَهُم بَیۡنَهُمۡ﴾ فِي مُوسَى وَأَخِيهِ ﴿وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجۡوَىٰ ٦٢﴾ أَيْ الْكَلَام بَيْنهمْ فِيهِمَا