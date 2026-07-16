سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
طه
59
20:59
قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ٥٩
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًۭى ٥٩
قَالَ
مَوْعِدُكُمْ
یَوْمُ
الزِّیْنَةِ
وَاَنْ
یُّحْشَرَ
النَّاسُ
ضُحًی
۟
موسیٰ ؑ ٰ نے کہا : تمہارے وعدے کا دن ہوگا جشن کا دن اور یہ کہ لوگ جمع کرلیے جائیں دن چڑھے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ
] موساش -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: مهوعیدو ڕۆژی بهیهكگهیشتنمان ڕۆژی جهژن بێ لهبهر ئهوهی خهڵك ههمووی خۆی ئاماده ئهكات و ههمووی ئهیبینێ [
وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (٥٩)
] وه با له چێشتهنگاودا بێت كه دونیا رووناكه نهك له شهودا بێت و خهڵك گومانی ههبێ له موعجیزهكهیدا.