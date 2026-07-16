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طه
53
20:53
الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى ٥٣
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًۭا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًۭا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًۭا مِّن نَّبَاتٍۢ شَتَّىٰ ٥٣
الَّذِیْ
جَعَلَ
لَكُمُ
الْاَرْضَ
مَهْدًا
وَّسَلَكَ
لَكُمْ
فِیْهَا
سُبُلًا
وَّاَنْزَلَ
مِنَ
السَّمَآءِ
مَآءً ؕ
فَاَخْرَجْنَا
بِهٖۤ
اَزْوَاجًا
مِّنْ
نَّبَاتٍ
شَتّٰی
۟
وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے (چلنے کے) لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس (پانی) سے نکالے طرح طرح کے نباتات
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Rebar Kurdish Tafsir
[
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا
] ئهو خوایهی كه زهوی وهكو بێشكه بۆ ڕاخستوون كه به ئاسانی لهسهری بژین و جێگیر بن [
وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
] وه جۆرهها ڕێگاشی تیادا داناوه بۆ ئاسانكاری ئێوه [
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
] وه له ئاسمانیشهوه بارانی بۆ دابهزاندوون [
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (٥٣)
] وه خوای گهوره بههۆی ئهو بارانهوه له ههموو ڕووهكێك جووتێكی جوانی لێك جیاوازى بۆ دهركردوون.