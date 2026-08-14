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تفسیر: طه 20:49
طه
49
20:49
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
قَالَ
فَمَنْ
رَّبُّكُمَا
یٰمُوْسٰی
۟
فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ ! تم دونوں کا رب ہے کون
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حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
قال فرعون لموسى على وجه الإنكار:
{ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى }