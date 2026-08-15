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تفسیر: طه 20:129
طه
129
20:129
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى ١٢٩
وَلَوْلَا كَلِمَةٌۭ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًۭا وَأَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ١٢٩
وَلَوْلَا
كَلِمَةٌ
سَبَقَتْ
مِنْ
رَّبِّكَ
لَكَانَ
لِزَامًا
وَّاَجَلٌ
مُّسَمًّی
۟ؕ
اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوچکی ہوتی اور ایک وقت معین مقرر نہ کردیا گیا ہوتا تو یہ (عذاب) چمٹ چکا ہوتا
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[
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
] وه ئهگهر ئهو بهڵێنه نهبوایه له خوای گهورهوه كه پێشتر داویهتی كه سزایان دوا بخات بۆ ڕۆژی قیامهت، یان سزایان نهدات تا بهڵگه جێگیر نهكات بهسهریاندا [
لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (١٢٩)
] ئهو كاته خوای گهوره سزای ئهدان و سزاكهی دوا نهئهكهوت بۆ كاتی دیاریكراو كه ڕۆژی قیامهته.