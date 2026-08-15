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تفسیر: طه 20:122
طه
122
20:122
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
اجْتَبٰهُ
رَبُّهٗ
فَتَابَ
عَلَیْهِ
وَهَدٰی
۟
پھر اس کے رب نے اسے پسند کرلیا اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے ہدایت بخشی
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Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ
] پاشان دووباره خوای گهوره ههڵیبژاردهوه [
فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (١٢٢)
] وه كه داوای لێخۆشبوونی له خوای گهوره كرد لێیخۆشبوو وه هیدایهتی دا بۆ ئهوهی كه تهوبه بكات.